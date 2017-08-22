Гути высказался о шансах Асенсио выиграть "Золотой мяч"

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Гути высказался о шансах Асенсио выиграть "Золотой мяч"

Известный в прошлом футболист Гути высказался о шансах вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио выиграть "Золотой мяч".

"Асенсио - один из тех случаев, когда Зидан отлично справляется с задачей. Он хорошо бережёт молодого футболиста, не позволяя ему играть во всех матчах. Марко в будущем будет играть важную роль для "Реала". Возможно, он выиграет "Золотой мяч", когда завершат карьеру Месси и Роналду" - приводит слова Гути Defensa Central.

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