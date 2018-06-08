"Гуйчжоу Чжичэн" возглавил экс-наставник "Динамо" и "Кубани"

Теги дан петрескугуйчжоу чжичэн

"Гуйчжоу Чжичэн" возглавил экс-наставник "Динамо" и "Кубани"

Известный румынский тренер Дан Петреску возглавил "Гуйчжоу Чжичэн".

50-летний специалист, ранее работавший с "Кубанью" и московским "Динамо", сменил у руля китайской команды испанца Грегорио Мансано.

Детали контракта между сторонами пока неизвестны.

Стоит отметить, что Петреску уже имеет опыт тренерской работы в Поднебесной - с 2015 по 2016 год он возглавлял "Цзянсу Сайнти". 

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