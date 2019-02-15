Гуйе рассказал о несостоявшемся трансфере в ПСЖ

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гуйе рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ во время зимнего трансферного окна.

"Для меня интерес со стороны ПСЖ - это честь. Каждый футболист трудится, чтобы попасть в топ-клуб и играть в Лиге Чемпионов. Я просил руководство "Эвертона" отпустить меня в ПСЖ, ведь это была прекрасная возможность и большой вызов, который нельзя упустить в 29 лет. Но "Эвертон" сразу же прекратил переговоры. Они не хотели меня продавать, хоть я и настаивал. Это мечта, которая не стала реальностью. Я собираюсь работать ещё больше, чтобы они вернулись к моей кандидатуре позже. Возможно, что я ещё смогу попасть в ПСЖ" - приводит слова сенегальца Daily Mail.

В текущем сезоне Гуйе сыграл за "Эвертон" 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

В январе ПСЖ был готов купить африканского хавбека за 30 миллионов евро, но "ириски" ответили отказом.

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