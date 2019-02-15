Гуйе рассказал о несостоявшемся трансфере в ПСЖ

Теги идрисса гуйепсжэвертон

Гуйе рассказал о несостоявшемся трансфере в ПСЖ

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гуйе рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ во время зимнего трансферного окна.

"Для меня интерес со стороны ПСЖ - это честь. Каждый футболист трудится, чтобы попасть в топ-клуб и играть в Лиге Чемпионов. Я просил руководство "Эвертона" отпустить меня в ПСЖ, ведь это была прекрасная возможность и большой вызов, который нельзя упустить в 29 лет. Но "Эвертон" сразу же прекратил переговоры. Они не хотели меня продавать, хоть я и настаивал. Это мечта, которая не стала реальностью. Я собираюсь работать ещё больше, чтобы они вернулись к моей кандидатуре позже. Возможно, что я ещё смогу попасть в ПСЖ" - приводит слова сенегальца Daily Mail.

В текущем сезоне Гуйе сыграл за "Эвертон" 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

В январе ПСЖ был готов купить африканского хавбека за 30 миллионов евро, но "ириски" ответили отказом.

Не пропустите: В спортивном суде приняли важное решение о ПСЖ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" одержала волевую победу в гостевом матче с "Аугсбургом"

"Бавария" одержала волевую победу в гостевом матче с "Аугсбургом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов