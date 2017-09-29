Гвардиола: "Агуэро и Компани не сыграют против "Челси"

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Гвардиола: "Агуэро и Компани не сыграют против "Челси"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился информацией о травмированных футболистах.

"К игре против "Челси" Компани не готов. Он не занимался в общей группе уже почти месяц. Я говорил с Роберто Мартинесом. Он сказал, что Венсан пройдет медобследование в Бельгии. На мой взгляд, пока он не готов выходить на поле. Менди прооперируют сегодня, и в строй он вернется не раньше полуфинала Лиги Чемпионов.

Вы знаете, что Агуэро попал в аварию во время поездки в Амстердам, но сегодня будет в Манчестере. Я не врач, и пока не обладаю детальной информацией о его повреждении. Это несчастный случай. Уверен, что все будет сделано для скорого восстановления Серхио. Конечно, я предпочел бы видеть Менди, Агуэро и Компани в стартовом составе, но у нас есть другие футболисты" - приводит слова Гвардиолы сайт "Сити".

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