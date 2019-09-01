Гвардиола: "Агуэро невероятно талантлив, очень люблю все, что он делает"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что форвард команды Серхио Агуэро невероятно талантлив. Об этом сообщает Goal.com.
"Агуэро забивал голы в Аргентине в 16 лет. Переехав в Англию он продолжил это делать. Он невероятно талантлив, очень люблю все, что он делает. С годами он лишь прогрессирует и сейчас он забивает не меньше, чем раньше", - сказал Гвардиола.
В нынешнем сезоне 31-летний нападающий в 4 играх за "Сити" забил 6 голов и сделал 1 ассист.
"Манчестер Сити" занимает 2 место в АПЛ, отметившись 10 голами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1