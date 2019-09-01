Гвардиола: "Агуэро невероятно талантлив, очень люблю все, что он делает"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что форвард команды Серхио Агуэро невероятно талантлив. Об этом сообщает Goal.com.



"Агуэро забивал голы в Аргентине в 16 лет. Переехав в Англию он продолжил это делать. Он невероятно талантлив, очень люблю все, что он делает. С годами он лишь прогрессирует и сейчас он забивает не меньше, чем раньше", - сказал Гвардиола.



В нынешнем сезоне 31-летний нападающий в 4 играх за "Сити" забил 6 голов и сделал 1 ассист.



"Манчестер Сити" занимает 2 место в АПЛ, отметившись 10 голами.



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