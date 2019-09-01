Гвардиола: "Агуэро невероятно талантлив, очень люблю все, что он делает"

Теги манчестер ситихосеп гвардиоласерхио агуэро

Гвардиола: "Агуэро невероятно талантлив, очень люблю все, что он делает"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что форвард команды Серхио Агуэро невероятно талантлив. Об этом сообщает Goal.com.

"Агуэро забивал голы в Аргентине в 16 лет. Переехав в Англию он продолжил это делать. Он невероятно талантлив, очень люблю все, что он делает. С годами он лишь прогрессирует и сейчас он забивает не меньше, чем раньше", - сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий в 4 играх за "Сити" забил 6 голов и сделал 1 ассист.

"Манчестер Сити" занимает 2 место в АПЛ, отметившись 10 голами.

А еще: "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон", "Челси" упустил победу над "Шеффилдом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" в гостях обыграл "Урал" в чемпионате России

"Краснодар" в гостях обыграл "Урал" в чемпионате России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов