Гвардиола: "Агуэро является легендой "Манчестер Сити" и он сам примет решение о своем будущем"

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Гвардиола: "Агуэро является легендой "Манчестер Сити" и он сам примет решение о своем будущем"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что нападающий Серхио Агуэро может покинуть клуб.

"Я понимаю игроков, когда их меняют или они остаются запасе. Их это огорчает и расстраивает. Но я считаю, что Жезус также должен выходить на поле. Тоже самое я могу сказать насчету Бернарду Силвы и Мангаля. Но если они недовольны моими решениями, то это не проблема. Главное, чтобы они уважали друг друга.

Я очень уважаю Агуэро. Он является легендой клуб и сам примет решение о своем будущем. Я рад, что у меня в команде есть Агуэро и Жезус, а также другие игроки", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что Агуэро был крайне недоволен своей заменой на 58-й минуте в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (4:1). В этом сезоне 29-летний форвард провел за "Манчестер Сити" 20 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

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