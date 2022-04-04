Гвардиола анонсировал тактику с 12 футболистами на матч с "Атлетико"

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Гвардиола анонсировал тактику с 12 футболистами на матч с "Атлетико"

Фото: твиттер "Сити"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с мадридским "Атлетико" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.

"На этой стадии каждый соперник труден. У каждой команды своя манера игры. Ты должен адаптироваться и приспосабливаться. Перед матчами Лиги чемпионов я всегда слишком много размышляю. Завтра вы увидите на поле новую тактику.

Я слишком много размышляю, наверное, поэтому у меня хорошие результаты на этом турнире. Было бы скучно, если бы я всегда играл одинаково. Сегодня я вдохновился и собираюсь завтра показать невероятную тактику. Завтра мы будем играть с 12 игроками!" - цитирует испанского тренера BBС.

Игра между "Манчестер Сити" и "Атлетико" пройдет завтра, 5 апреля. Начало встречи запланировано на 22.00 мск.

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