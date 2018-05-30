Гвардиола: "Барселона" два раза выиграла ЛЧ с восемью своими воспитанниками в составе, такое больше не повторится"

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Гвардиола: "Барселона" два раза выиграла ЛЧ с восемью своими воспитанниками в составе, такое больше не повторится"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о своей успешной работе в каталонской "Барселоне".

"Барселона" выиграла два финала Лиги Чемпионов с восемью воспитанниками в составе. Такое больше никогда не повторится. Они пришли в клуб в очень раннем возрасте и прошли весь путь к первой команде - эта ситуация должна служить примером. Но это больше не повторится", - цитирует наставника "горожан" sport.es.

Напомним, "Барселона" может потратить 150 миллионов евро на двух хавбеков. | soccernews.ru

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