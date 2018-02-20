Гвардиола: "Бернарду Силва не уйдет из "Манчестер Сити"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по будущему вингера своей команды Бернарду Силвы.

"Когда он играет, он выкладывается по максимуму. Он - молодой парень, мы счастливы иметь его в команде. Он надолго останется здесь. Пока я буду здесь работать, он не уйдет, он останется со мной", - цитирует наставника "горожан" Squawka.

Напомним, Гвардиола набросился на наставника "Уигана". | soccernews.ru