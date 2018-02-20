Гвардиола: "Бернарду Силва не уйдет из "Манчестер Сити"
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по будущему вингера своей команды Бернарду Силвы.
"Когда он играет, он выкладывается по максимуму. Он - молодой парень, мы счастливы иметь его в команде. Он надолго останется здесь. Пока я буду здесь работать, он не уйдет, он останется со мной", - цитирует наставника "горожан" Squawka.
Напомним, Гвардиола набросился на наставника "Уигана". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Момент истины для армейцев: ЦСКА принимает "Црвену Звезду"
-
Отложенные дела первого круга: "Реал" отправляется в гости к "Леганесу"
-
Пойдет ли Фонсека по стопам Луческу? "Шахтер" принимает в Харькове "Рому"
-
"Бавария" прогнозируемо громит "Бешикташ" в первом матче 1/8 финала
-
Ничья в пользу каталонцев: "Челси" лишает себя победы над "Барселоной"
Лента новостей
-
Ракитич: "Очень боюсь ухода Иньесты"
-
Бубнов: "Ничего страшного в "Црвене Звезде" нет"
-
"Реал" определил первого кандидата на замену Кроосу
-
Педро: "Ничья не является плохим результатом"
-
Защитник "Црвены Звезды": "Способны пройти ЦСКА"
-
Конте дал четкий ответ по своему будущему в "Челси"
-
"Атлетико" заинтересован в многомиллионном обмене игроками с "Барселоной"
-
Давинсон Санчес назвал причину, по которой он отказал "Реалу"
-
Куртуа прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Реала"
-
Селюк: "Локомотив" очень сложно остановить"
-
В подписании Ругани заинтересованы несколько клубов АПЛ
-
Раньери: "Если позовут в сборную Италии, я бы попросился отпустить меня из "Нанта"
-
"Ювентус" заинтересован в подписании ключевого игрока "Милана"
-
Пепе: "Бешикташ" должен сконцентрироваться на чемпионате"
-
Умтити: "Дома у "Барселоны" будет больше пространства для организации атак"
-
"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"
-
Моуринью: "Санчес захотел к нам перейти, чтобы играть в Лиге Чемпионов"
-
Момент истины для армейцев: ЦСКА принимает "Црвену Звезду"
-
Отложенные дела первого круга: "Реал" отправляется в гости к "Леганесу"
-
Пойдет ли Фонсека по стопам Луческу? "Шахтер" принимает в Харькове "Рому"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Ливерпуль
|27
|54
|4
|Тоттенхэм
|27
|52
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20