Гвардиола: "Бернарду Силва не уйдет из "Манчестер Сити"

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Гвардиола: "Бернарду Силва не уйдет из "Манчестер Сити"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по будущему вингера своей команды Бернарду Силвы.

"Когда он играет, он выкладывается по максимуму. Он - молодой парень, мы счастливы иметь его в команде. Он надолго останется здесь. Пока я буду здесь работать, он не уйдет, он останется со мной", - цитирует наставника "горожан" Squawka.

Напомним, Гвардиола набросился на наставника "Уигана". | soccernews.ru

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