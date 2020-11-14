Гвардиола близок к подписанию нового контракта с "Манчестер Сити"

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Гвардиола близок к подписанию нового контракта с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола близок к продлению контракта с английским клубом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, испанский специалист практически достиг соглашения с "горожанами" по новому контракту. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

49-летний Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, трижды выиграл Кубок английской лиги, а также дважды стал обладателем Суперкубка Англии.

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