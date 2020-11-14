Гвардиола близок к подписанию нового контракта с "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола близок к продлению контракта с английским клубом, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, испанский специалист практически достиг соглашения с "горожанами" по новому контракту. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.
49-летний Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, трижды выиграл Кубок английской лиги, а также дважды стал обладателем Суперкубка Англии.
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|Команда
|М
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|27
|79
|2
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|27
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|27
|50
|4
|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18