Гвардиола близок к продлению контракта с "Манчестер Сити"

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Гвардиола близок к продлению контракта с "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, скорее всего, продлит соглашение с клубом.

Как сообщает Sky Sports, стороны имеют устное соглашение, по которому испанец будет получать около 23 миллионов евро в год.

Также сообщается, что Гвардиола заключит соглашение до 2021 года.

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