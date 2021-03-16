Гвардиола: "Боруссия" способна наказать нас"

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Гвардиола: "Боруссия" способна наказать нас"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией". Напомним, "горожане" в первом матче одержали выездную победу со счетом 2:0.

"Мы постараемся победить и выйти в 1/4 финала. Это моя единственная цель.

У соперника есть все, чтобы нас наказать. "Боруссия" обладает средствами и навыками для того удивить наших игроков. Но могу сказать лишь одно: мы едем за победой. Я хочу, чтобы команда играла на победу.

Встреча начнется со счета 2:0, но это новая игра, и я знаю, насколько сильная у них команда, от Зоммера до Тюрама. "Боруссии" нечего терять, они постараются перевернуть ситуацию. Нам следует быть готовыми", – заявил Гвардиола в интервью официальному сайту УЕФА.

Встреча "Манчестер Сити" – "Боруссия" состоится сегодня в Будапеште. Начало матча в 23:00 по московскому времени.

Читать также: Гвардиола: "Этот "Манчестер Сити" – моя худшая команда" | http://soccernews.ru
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