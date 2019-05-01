Гвардиола будет присутствовать на матче "Барселона" - "Ливерпуль"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола будет присутствовать на первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем". Об этом пишет El Mundo Deportivo.

По информации издания, на матч бывшей команды тренер пришел с отцом Валенти.

В последний раз Гвардиола присутствовал на "Камп Ноу" во время полуфинального матча каталонцев с "Баварией" (1:0).

Напомним, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" ведут борьбу за победу в АПЛ. На данный момент, подопечные Гвардиолы опережают мерсисайдцев на 1 балл.

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