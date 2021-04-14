Гвардиола: "Буду неудачником, если не выиграю с "Сити" Лигу Чемпионов"

Фото: Твиттер @ManCity

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Боруссии" Дортмунд. Специалист заявил, что его будут считать неудачником, если он не сможет взять главный европейский клубный трофей с "горожанами".

Напомним, при испанце клуб ни разу не доходил до полуфинала турнира.

"Я понимаю, что если не выиграю, то буду неудачником. А если выиграю, все будут говорить, насколько хорош Пеп.

Если говорить о предстоящей игре, то если думать о возможных сценариях и голах, которые надо забить или пропустить, то можно забыть, зачем вышел на поле. Не важно, что случилось в первом матче — всегда есть шанс во втором", — приводит слова Гвардиолы BBC.

Первая встреча между "Манчестер Сити" и "Боруссией" завершилась домашней победой англичан со счетом 2:1. Ответный четвертьфинал состоится сегодня, 14 апреля, в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.