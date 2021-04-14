Гвардиола: "Буду неудачником, если не выиграю с "Сити" Лигу Чемпионов"
Фото: Твиттер @ManCity
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Боруссии" Дортмунд. Специалист заявил, что его будут считать неудачником, если он не сможет взять главный европейский клубный трофей с "горожанами".
Напомним, при испанце клуб ни разу не доходил до полуфинала турнира.
"Я понимаю, что если не выиграю, то буду неудачником. А если выиграю, все будут говорить, насколько хорош Пеп.
Если говорить о предстоящей игре, то если думать о возможных сценариях и голах, которые надо забить или пропустить, то можно забыть, зачем вышел на поле. Не важно, что случилось в первом матче — всегда есть шанс во втором", — приводит слова Гвардиолы BBC.
Первая встреча между "Манчестер Сити" и "Боруссией" завершилась домашней победой англичан со счетом 2:1. Ответный четвертьфинал состоится сегодня, 14 апреля, в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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|М
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|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4