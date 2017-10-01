Гвардиола: "Было важно победить "Челси"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча седьмого тура АПЛ против "Челси".

"Было важно победить, но важно и то, как мы играли. В первом тайме мы не находили правильных позиций на поле, а во второй половине игры действовали лучше. "Челси" опасен в нападении, но мы контролировали игру, а после перерыва скорректировали наше владение и атаки" - цитирует Гвардиолу BBC.

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