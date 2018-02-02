Гвардиола: "Чемпионская гонка в АПЛ еще не завершена"

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Гвардиола: "Чемпионская гонка в АПЛ еще не завершена"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда еще не обеспечила себе чемпионский титул.

"Чемпионская гонка в Премьер-лиге еще не завершена. Пока нет. Впереди еще 13 матчей, в которых будет разыграно 39 очков. Наш отрыв составляет 15 баллов, но борьба за титул еще не закончилась", – приводит слова Гвардиолы FourFourTwo.

После 25 туров "Манчестер Сити" на 15 очков опережает ближайшего преследователя "Манчестер Юнайтед".

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