Гвардиола дал комментарий по поводу победы над "Челси"

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Гвардиола дал комментарий по поводу победы над "Челси"Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу победы своей команды над "Челси" (3:1).

"Первые несколько минут нам пришлось держать оборону, "Челси" давил. Но уже в середине тайма мы нашли свою игру и не дали им ничего сделать, если не учитывать гол на последних секундах.

Несмотря на не самую удачную серию, "аристократы" имеют прекрасный состав и отличного тренера. Только хорошо выполнив план, мы смогли победить.

А наш план был прост - играть так, как делали это прежде. И все получилось. Игроки действовали великолепно во всех смыслах, особенно владея мячом.

Для того, чтобы побеждать и брать трофеи, нам необходимо быть терпеливыми. Делать тысячи передач, держать мяч и ждать своего шанса", – сказал Гвардиола Sky Sports.

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