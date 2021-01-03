Гвардиола дал комментарий по поводу победы над "Челси"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу победы своей команды над "Челси" (3:1).

"Первые несколько минут нам пришлось держать оборону, "Челси" давил. Но уже в середине тайма мы нашли свою игру и не дали им ничего сделать, если не учитывать гол на последних секундах.

Несмотря на не самую удачную серию, "аристократы" имеют прекрасный состав и отличного тренера. Только хорошо выполнив план, мы смогли победить.



А наш план был прост - играть так, как делали это прежде. И все получилось. Игроки действовали великолепно во всех смыслах, особенно владея мячом.