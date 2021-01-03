Гвардиола дал комментарий по поводу победы над "Челси"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу победы своей команды над "Челси" (3:1).
"Первые несколько минут нам пришлось держать оборону, "Челси" давил. Но уже в середине тайма мы нашли свою игру и не дали им ничего сделать, если не учитывать гол на последних секундах.
Несмотря на не самую удачную серию, "аристократы" имеют прекрасный состав и отличного тренера. Только хорошо выполнив план, мы смогли победить.
А наш план был прост - играть так, как делали это прежде. И все получилось. Игроки действовали великолепно во всех смыслах, особенно владея мячом.
Для того, чтобы побеждать и брать трофеи, нам необходимо быть терпеливыми. Делать тысячи передач, держать мяч и ждать своего шанса", – сказал Гвардиола Sky Sports.
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|27
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
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|Норвич Сити
|27
|18