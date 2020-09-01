Гвардиола дал Месси неожиданный совет по его будущему

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посоветовал аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси остаться в его нынешнем клубе, сообщает Catalunya Ràdio.

По сведениям издания, Гвардиола выразил мнение, что аргентинцу лучше остаться в каталонском клубе до конца карьеры.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" намерен подписать 33-летнего Месси, который принял решение покинуть "Барселону", с которой у него действует контракт до лета 2021 года.

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