Гвардиола дал ответ "Ювентусу"

Туринский "Ювентус" не сумел убедить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу сменить Англию на Италию.

Как сообщает The Express, "старая синьора" действительно делала предложение испанскому специалисту, однако тот ответил отказом.

Гвардиола хочет сначала выиграть с "горожанами" Лигу Чемпионов, а затем пробовать свои силы в другой команде.

Контракт 48-летнего наставника с "Сити" рассчитан до июня 2021 года.

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