Гвардиола дал ответ "Ювентусу"
Туринский "Ювентус" не сумел убедить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу сменить Англию на Италию.
Как сообщает The Express, "старая синьора" действительно делала предложение испанскому специалисту, однако тот ответил отказом.
Гвардиола хочет сначала выиграть с "горожанами" Лигу Чемпионов, а затем пробовать свои силы в другой команде.
Контракт 48-летнего наставника с "Сити" рассчитан до июня 2021 года.
Не пропустите: Гвардиола стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Флоренци высказался о конфликте с Роналду
-
В "Атлетико" не верят, что Гризманн останется в команде
-
"Локомотив" могут покинуть пять игроков
-
"Ливерпуль" лидирует в борьбе за звезду Бундеслиги
-
Ракитич прокомментировал скандал с поездкой в Севилью после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов
-
1
"Ювентус" потерпел первое поражение в Серии А с Роналду в составе
-
Фанаты "Манчестер Юнайтед" оскорбили Погба
-
Яя Туре сделал заявление о своём будущем
-
"Сантос" готовит предложение по хавбеку "Зенита"
-
Гвардиола дал ответ "Ювентусу"
-
Сульшер подвёл итоги сезона для "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" нацелился на игрока "Анжи"
-
Дзюба: "Конечно, я бы переспал с чемпионским кубком РПЛ"
-
1
Впервые с 1974 года "Реал" дважды подряд финишировал в Примере ниже второго места
-
Гвардиола стал автором уникального достижения
-
2
Роналду поиздевался над Флоренци. Игрок "Ромы" ответил победным голом
-
"Барселона" теряет Коутиньо
-
Главные новости дня: 12 мая
-
Яя Туре может начать тренерскую карьеру в "Тамбове"
-
"Интер" близок к договоренности с Конте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16