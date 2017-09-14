Гвардиола: "Де Брюйне - один из лучших игроков, которого я когда-либо видел"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил игру полузащитника своей команды Кевина Де Брюйне.

" Это один из лучших игроков, которого я когда- либо видел в своей жизни, потому что он может делать абсолютно все. Это касается абсолютно всех его игровых качеств. Кевин - игрок самого высокого уровня. Он любит играть в футбол, он живет этим. Мы очень рады и гордимся тем, что он находится с нами ", - цитирует наставника "горожан" FootMercato.

Напомним, Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Фейеноордом". | soccernews.ru