Гвардиола: "Де Брюйне - один из лучших игроков, которого я когда-либо видел"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолакевин де брюйне

Гвардиола: "Де Брюйне - один из лучших игроков, которого я когда-либо видел"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил игру полузащитника своей команды Кевина Де Брюйне.

"Это один из лучших игроков, которого я когда-либо видел в своей жизни, потому что он может делать абсолютно все. Это касается абсолютно всех его игровых качеств. Кевин - игрок самого высокого уровня. Он любит играть в футбол, он живет этим. Мы очень рады и гордимся тем, что он находится с нами", - цитирует наставника "горожан" FootMercato.

Напомним, Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Фейеноордом". | soccernews.ru

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