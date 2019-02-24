Гвардиола догнал Моуринью по числу завоеванных трофеев

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Гвардиола догнал Моуринью по числу завоеванных трофеев

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола завоевал свой 25-й трофей в карьере. Это произошло в финальном матче Кубка Лиги с "Челси" (0:0, по пенальти 4:3).

Гвардиола выиграл четвертый трофей с "Манчестер Сити". Ранее у него было 14 трофеев с "Барселоной", а также еще семь во время руководства "Баварией".

Каталонский специалист догнал по этому показателю португальца Жозе Моуринью и они делят 1-2 места среди действующих тренеров. Третье место занимает Карло Анчелотти (20).

Не пропустите: Гвардиола сделал заявление после победы "Манчестер Сити" над "Челси" в финале Кубка Лиги. | http://soccernews.ru

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