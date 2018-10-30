Гвардиола: "Должны были забивать "Тоттенхэму" больше"

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Гвардиола: "Должны были забивать "Тоттенхэму" больше"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча десятого тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Мы одержали хорошую победу над одной из сильнейших команд в плане физической подготовки. Играть на таком поле было трудно, но мы создали много моментов и должны были забивать больше. Имели шанс решить исход матча в начале второго тайма. Если мы продолжим так транжирить моменты, то однажды поплатимся за это" - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что "Манчестер Сити" на выезде минимально обыграл "Тоттенхэм" благодаря голу Рияда Махреза.

Благодаря этой победе "горожане" догнали "Ливерпуль" и теперь делят с ним первое место в АПЛ.

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