Гвардиола: "Должны сыграть идеальный матч"

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Гвардиола: "Должны сыграть идеальный матч"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответной игры своей команды против "Ливерпуля" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Чтобы пройти, мы должны сыграть идеальный матч - иметь много возможностей и предоставлять минимум свободы сопернику. В спорте все может случиться. В футболе, как и в жизни, случаются проблемы. И завтра мы столкнемся с одной из них. Нам не нужно думать о том, сколько мячей мы должны забить, нам просто нужно забить", - цитирует наставника "горожан" fichajes.com.

Напомним, Клопп оценил шансы Салаха сыграть с "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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