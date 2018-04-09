Гвардиола: "Должны сыграть идеальный матч"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответной игры своей команды против "Ливерпуля" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

" Чтобы пройти, мы должны сыграть идеальный матч - иметь много возможностей и предоставлять минимум свободы сопернику. В спорте все может случиться. В футболе, как и в жизни, случаются проблемы. И завтра мы столкнемся с одной из них. Нам не нужно думать о том, сколько мячей мы должны забить, нам просто нужно забить ", - цитирует наставника "горожан" fichajes.com.

Напомним, Клопп оценил шансы Салаха сыграть с "Манчестер Сити". | soccernews.ru