Гвардиола допустил участие Агуэро в матче со "Сток Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил вероятность участия форварда Серхио Агуэро в матче восьмого тура АПЛ против "Сток Сити".

"Первая тренировка после возвращения Агуэро прошла успешно. Возможно, он сможет сыграть против "Сток Сити" - цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Сток Сити" состоится в субботу в 17:00 по московскому времени.

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