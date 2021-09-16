Гвардиола достиг отметки в 300 игр на посту тренера "Манчестер Сити"

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провёл юбилейный матч у руля команды, сообщает Opta.

Под руководством испанского специалиста "горожане" выиграли 219 из 300 поединков, то есть 73 процента.

Кроме того, игра против "РБ Лейпциг" (6:3) в Лиге Чемпионов стала для звёздного тренера 750-й в карьере. У него 547 побед (72,9%).

Напомним, что Гвардиола возглавляет "Сити" с лета 2016 года. До этого он работал в "Барселоне" и "Баварии".

Не пропустите: Роналду повторил суперрекорд Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru