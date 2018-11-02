Гвардиола доволен победой над "Фулхэмом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Фулхэмом" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

"Мы заслужили эту победу. Моя команда блестяще сыграла в плане агрессивности в тех моментах, когда соперник оставлял нас без мяча. Мы пользовались свободным пространством и создали достаточно голевых моментов. "Фулхэм" - мастеровитая команда. Не стоит зацикливаться на их последних результатах. Мы выиграли, поэтому я доволен" - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что "Сити" взял верх над "Фулхэмом" со счётом 2:0 благодаря дублю Браима Диаса.

В четвертьфинале Кубка Лиги "горожане" сыграют с победителем пары "Лестер" - "Саутгемптон".

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