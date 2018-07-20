Гвардиола доволен сорвавшимся трансфером Жоржиньо



Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал переход полузащитника "Наполи" Жоржиньо в "Челси", которого в течение длительного времени хотели приобрести манкунианцы.

"Я не разочарован в срыве трансфера Жоржиньо. Я советую всем игрокам выбирать тот клуб, за который они хотят выступать.

Думаю, что это стало бы ошибкой и для него, и для нас. Жоржиньо просто хотел играть под руководством Сарри в "Челси". Важно, что в Премьер-лиге появился классный футболист и я желаю ему всего наилучшего", – приводит слова Гвардиолы Football Italia.

Напомним, что 26-летний Жоржиньо перешел в "Челси" за 57 миллионов евро.

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