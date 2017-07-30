Гвардиола: "Думаю, все идет к тому, что Ихеаначо перейдет в "Лестер"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал интерес "Лестера" к форварду Келечи Ихеаначо.

"Я думаю, что Келечи собирается покинуть нас и перейти в "Лестер". Думаю, что все к этому и идет, но не будем загадывать. У нас отличный состав, молодые футболисты в нем хороши. Мы хотим биться с топ-клубами Англии и Европы. Для этого нам нужно много игроков" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ихеаначо должен перейти в "Лестер" за 28 миллионов евро.

Читайте также: Шекспир ждет перехода Ихеаначо в "Лестер". | http://soccernews.ru