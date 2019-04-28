Гвардиола - эксперт по победам в чемпионатах или почему "Сити" выиграет АПЛ

В 4 из 5 топ-чемпионатах Европы уже определились победители. Италия и Франция в этом отношении не были оригинальными, а Испания и Германия показались весьма предсказуемыми. Да, родина Бундестим до последнего держала интригу, но после поражения в Рурском дерби сам Фавр сказал, что борьба "Боруссии" за чемпионский титул подошла к концу. Неопределенность остается только в Англии. "Манчестер Сити" обходит "Ливерпуль" на 1 балл за 2 тура до конца чемпионата, и у обеих команд остались встречи, где бумага во всю отдает 3 балла фаворитам. Европейские СМИ ставят на то, что "горожане" во главе с Гвардиолой не упустят свой шанс второй сезон кряду стать чемпионом самой богатой лиги мира (а заодно реабилитируются за второй кряду вылет из Лиги Чемпионов от английских команд). Многое, как говорят европейцы, решило очное противостояние "Ливерпуля" и "Сити" в начале января. Многие будут помнить голы Агуэро и Сане, а мы напомним, что при счете 0:0 Садио Мане не хватило 1 см, чтобы отправить мяч в сетку (тот случай, когда футбольные технологии решают судьбы). В итоге, все ставят на то, что очередной исторический шанс "красных" на чемпионство будет упущен. Наша редакция собрала главные аргументы европейских изданий в пользу "Сити" и готова поделится с вами.

"Обе команды заслуживают на трофей, однако победитель должен быть лишь один, соответственно, мы должны максимально сосредоточиться", – сказал Хосеп Гвардиола после триумфального манчестерского дерби. Этот сезон стал для "Манчестер Сити" не таким удачным, как предыдущий. Во всяком случае, прошлогодний рекорд они уже не побьют, так как точно не перешагнут за отметку в 100 баллов по окончанию сезона. Более того, по ходу сезона команда отставала от главного конкурента в борьбе за титул – "Ливерпуля" – на целых 10 баллов. В исторической ретроспективе решающим кажется 21 тур английской Премьер-лиги – именно тогда и состоялась вторая очная встреча этих команд в сезоне. Именно тогда Гвардиола приблизился к Клоппу на не самые страшные 4 балла (звучит более приятно, чем "отставание в 7 очков"). С тех пор "Манчестер Сити" одержал 13 побед в 14 матчах чемпионата, а "Ливерпуль" растерял достаточно 8 потенциальных баллов в играх с "Лестером", "Вест Хэмом", "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед". Итоговым обстоятельством этого быстрого и не всегда точного бега стало то, что теперь "Ливерпулю" нужно выиграть все встречи и до конца сезона (то есть 2) и ждать осечку "Сити", чтобы добыть свой первый титул чемпиона Англии с 1990 года.

"В прошлом сезоне мы становили новую планку в АПЛ – 100 очков. Это определенно наш уровень", – сказал Гвардиола в одном из интервью на прошлой неделе. В этом сезоне команда уже не доберется до числа 100, однако им по силам набрать 97 баллов. Именно это количество набранных очков в турнирной таблице поможет "горожанам" гарантированно стать чемпионом. Среди соперников "Сити" в последних турах остаются лишь "Бернли", "Брайтон" и "Лестер". Согласитесь, что в дежурной ситуации Гвардиола взял бы эти клубы за рога, но не надавит ли груз ответственности столь сильно, что "голубые" влетят в бордюр на последнем повороте? Сейчас поверить в это достаточно сложно. Интересно, что 100 баллов в сезоне 2017/2018 стали рекордными не только для английской Премьер-лиги, но и для самого Хосепа Гвардиолы. Испанец отлично зарекомендовал себя как тренер, умеющий выигрывать чемпионаты. Чего только стоит тот факт, что он не выиграл всего 2 чемпионата из последних 9 (в 3 разных клубах: 3 из 4 с "Барселоной", 3 из 3 с "Баварией" и 1 из 2 с "Манчестер Сити"). От реноме "величайшего в истории" Гвардиолу отделяет разве что тот факт, что его "трофейная засуха" в Лиге Чемпионов длится уже почти 10 лет – с сезона 2010/2011. При этом нельзя сказать, что хотя бы в одном из этих сезонов у испанца не было команды, которая как в кадром, так и в финансовом плане готова выигрывать главный европейский футбольный титул.

В течении карьеры Хосеп Гвардиола набрал 897 баллов, его команды забили 941 гол при 255 пропущенных, а статистика результатов распределилась следующим образом: 282 победы, 51 ничья и 32 поражения (вы только вдумайтесь: 32 поражения в лигах за 10 лет!) в 365 матчах. Есть очень большая вероятность, что уже к концу этого сезона потолок в 900 баллов (в национальных чемпионатах) за 10 лет тренерской карьеры будет пробит. Во всяком случае, для этого есть все предпосылки. Не стоит забивать, что Гвардиола бил рекорды не только в Премьер-лиге, а и в Ла Лиге и в Бундеслиге. В сезоне 2009/10 он набрал рекордные 99 очков с "Барсой", а через 4 года достиг отметки в 90 баллов вместе с "Баварией". И если в Ла Лиге рекорд был бит 100-очковый достижением Вилановы и Моуринью в последующих сезонах, то в Германии тренеры пока не переваливали за отметку "90". Сейчас Гвардиола идет еще на один рекорд – в текущем сезоне "Сити" забил 157 голов во всех турнирах, и это больше, чем у любой другой английской команды за все те годы, когда на планете играют в профессиональный футбол.

Очевидно, что такое умение проходить по дистанции чемпионатов должно принести Гвардиоле очередной чемпионский титул. Если говорить прямо – он уже у него в кармане. В том плане, что в конце АПЛ все козыри находятся в рукавах Пепа. Если "Манчестер Сити" каким-то образом проиграет турнир в такой ситуации, то виноватых на стороне искать будет просто бессмысленно.