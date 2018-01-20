Гвардиола: "Если бы "Манчестер Сити" приобрел Санчеса, это бы навредило стабильности клуба"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что высокий оклад форварда нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса мог бы нанести серьезный ущерб бюджету "горожан".

"Если бы "Манчестер Сити" приобрел Санчеса, это бы навредило стабильности клуба. Мы стараемся быть стабильными с зарплатой игроков, это важно для команды. Я никогда не оказывал давления на руководство, если оно считало, что трансфер обойдется слишком дорого. Я сразу принимаю решение клуба и начинаю работу над новым вариантом. Стабильность клуба – самое главное.

"Манчестер Сити" потратил много денег, этого нельзя отрицать. Но ни в "Барселоне", ни в "Баварии", ни сейчас я никогда не давил на клуб, чтобы мне покупали футболистов, если руководство считало их слишком дорогими. Но следующим летом "Манчестер Сити" планирует приобрести трех или четырех футболистов", - сказал он.

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