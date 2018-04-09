Гвардиола: "Если пропустим от "Ливерпуля", сдаваться не нужно"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал о предстоящем ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Мы знаем, что должны делать - стараться атаковать и контратаковать. Даже в своём последнем матче мы продемонстрировали, что умеем создавать уйму моментов за несколько минут. Моменты нужно реализовывать. Если не получилось реализовать, нужно играть дальше и создавать ещё.

Если пропустим, сдаваться не нужно. Не думаю, что есть смысл много говорить о мотивации. У меня экстраординарная команда, её нельзя сравнить ни с какой другой. Это команда высокого класса. Не важно, чем в итоге завершится сезон. Быть тренером этой команды - наслаждение" - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась крупной победой "красных" со счётом 3:0.

Не пропустите: Клопп поделился ожиданиями от ответного матча с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru