Гвардиола: "Эта победа не для меня, а для всех в "Манчестер Сити"

Теги манчестер юнайтедхосеп гвардиола

Гвардиола: "Эта победа не для меня, а для всех в "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Арсеналом" (3:0) в финале Кубка английской Лиги. 

"Завоевание этого трофея очень важно для клуба и болельщиков команды. Я рад за фанатов, игроков, тренерский состав и руководство клуба. В первом тайме мы сыграли не очень хорошо и допустили ряд ошибок, но после перерыва проявили характер и бесстрашно боролись за результат. Во второй половине матча мы были великолепны. Нам было важно одержать эту победу после неудачи в последнем матче Кубка Англии. Жаль, что мы выбыли из турнира. Теперь направим усилия на матчи Премьер-лиги и постараемся одержать необходимые победы, а также выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Эта победа не для меня, а для всех в "Манчестер Сити", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Напомним, что этот трофей стал для Гвардиолы первым во главе "Манчестер Сити".

Не пропустите: Де Брюйне: "Манчестер Сити" обладает невероятным потенциалом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов