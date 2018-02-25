Гвардиола: "Эта победа не для меня, а для всех в "Манчестер Сити"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Арсеналом" (3:0) в финале Кубка английской Лиги.

"Завоевание этого трофея очень важно для клуба и болельщиков команды. Я рад за фанатов, игроков, тренерский состав и руководство клуба. В первом тайме мы сыграли не очень хорошо и допустили ряд ошибок, но после перерыва проявили характер и бесстрашно боролись за результат. Во второй половине матча мы были великолепны. Нам было важно одержать эту победу после неудачи в последнем матче Кубка Англии. Жаль, что мы выбыли из турнира. Теперь направим усилия на матчи Премьер-лиги и постараемся одержать необходимые победы, а также выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Эта победа не для меня, а для всех в "Манчестер Сити", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Напомним, что этот трофей стал для Гвардиолы первым во главе "Манчестер Сити".

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