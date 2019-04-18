Гвардиола: "Это было жестоко"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет своей команды из Лиги Чемпионов, несмотря на победу над "Тоттенхэмом" (4:3).

"Тоттенхэм" вышел в полуфинал по сумме двух встреч. На 93-й минуте Рахим Стерлинг забил пятый гол "Манчестер Сити", но арбитр отменил его после просмотра видеоповтора.

"Это было жестоко. Впрочем, нам придется это принять. Это был отличный матч. Мы сделали все возможное. Я хочу поздравить "Тоттенхэм" и пожелать им удачи в полуфинале. Я горжусь своей командой и особенно фанатами. Я никогда не ощущал такой поддержки. Мне немного жаль их, но таков футбол.

В субботу в матче чемпионате Англии с "Тоттенхэмом" нам нужно отреагировать на этот результат, но я пока не думаю об этом", - приводит слова Гвардиолы официальный твиттер клуба.

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