Гвардиола: "Это отличный результат, мы практически вышли в четвертьфинал"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов над швейцарским "Базелем".

"Это отличный результат, мы почти вышли в четвертьфинал. Игры в плей-офф Лиги Чемпионов всегда состоят из 180-ти минут, и мы серьезно отнесемся к ответной игре, но это отличный результат.

Мы все еще находимся в феврале, но уже сейчас в Премьер-Лиге мы уверенно лидируем, в Лиге Чемпионов практически вышли в четвертьфинал, пробились в финал кубка лиги, а в понедельник у нас есть возможность выйти в четвертьфинал кубка Англии. Продолжаем идти от игры к игре", - цитирует наставника "горожан" BBC.

Напомним, в текущем сезоне "Манчестер Сити" уже одержал больше побед, нежели за весь предыдущий сезон. | soccernews.ru