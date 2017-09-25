Гвардиола: "Это уже седьмая игра с "Шахтером" в моей карьере"

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Гвардиола: "Это уже седьмая игра с "Шахтером" в моей карьере"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов против "Шахтера".

"Это уже седьмая игра с "Шахтером" в моей карьере. Каждый раз перед матчем с ними у меня были одинаковые чувства. В Барселоне думали: "Какой-то "Шахтер", команда из Украины, кому какое дело?". Никто не знал, кто там играет. Но эта команда умеет играть в футбол, у них всегда была хорошая команда.

Одно время там играли сразу пять или шесть бразильцев. Мне всегда было трудно против "Шахтера" - приводит слова Гвардиолы сайт УЕФА.

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