Гвардиола: "Этот "Манчестер Сити" – моя худшая команда"

Теги хосеп гвардиоламанчестер ситиборуссия менхенгладбах

Гвардиола: "Этот "Манчестер Сити" – моя худшая команда"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о текущих возможностях своей команды.

"Прямо сейчас это моя худшая команда, так как другие составы брали трофеи. В этом году мы до сих пор не выиграли ничего.

Мы ждем результатов, титулов. По этой причине предыдущая версия "Манчестер Сити" пока побеждает. Текущему составу еще предстоит доказать свой уровень, – приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, сегодня, 16 марта, "горожане" сыграют на нейтральном поле в Будапеште в ответной встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии". Начало игры в 23:00 по московскому времени. Первая игра этих команд завершилась победой подопечных Гвардиолы со счетом 2:0.

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