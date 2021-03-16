Гвардиола: "Этот "Манчестер Сити" – моя худшая команда"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о текущих возможностях своей команды.

"Прямо сейчас это моя худшая команда, так как другие составы брали трофеи. В этом году мы до сих пор не выиграли ничего.

Мы ждем результатов, титулов. По этой причине предыдущая версия "Манчестер Сити" пока побеждает. Текущему составу еще предстоит доказать свой уровень, – приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, сегодня, 16 марта, "горожане" сыграют на нейтральном поле в Будапеште в ответной встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии". Начало игры в 23:00 по московскому времени. Первая игра этих команд завершилась победой подопечных Гвардиолы со счетом 2:0.