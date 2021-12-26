Гвардиола: "Голкипер более важен, чем нападающий"

1 Теги хосеп гвардиоламанчестер ситиэдерсон

Гвардиола: "Голкипер более важен, чем нападающий" Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лестно отозвался о голкипере команды Эдерсоне.

"Эдерсон - один из лучших футболистов, подписавших контракт с "Манчестер Сити". Сейчас у нас лучшая версия Эдди. Он очень важный футболист. Голкипер более важен, чем нападающий. У вратаря фундаментальное значение", - приводит слова Гвардиолы сайт клуба.

Отметим, что на данный момент Эдерсон является лучшим вратарем топ-5 лиг Европы по сухим матчам.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Угу. И поэтому нападающих оценивают сотнями миллионов! )))))))))

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