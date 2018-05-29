Гвардиола готов обменять вингера "Манчестер Сити" на Иско

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании полузащитника мадридского "Реала" Иско, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "горожане", учитывая пожелания своего наставника, будут готовы предложить за 26-летнего хавбека королевского клуба сумму в 60 миллионов евро и своего вингера Бернарду Силву.

Напомним, Махрез до конца недели станет игроком "Манчестер Сити". | soccernews.ru