Гвардиола готов отпустить своего ключевого игрока в "Реал"

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Гвардиола готов отпустить своего ключевого игрока в "Реал"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов отпустить своего ключевого игрока в мадридский "Реал".

Как информирует испанская пресса, наставник "горожан" будет не против ухода ведущего бомбардира своей команды Серхио Агуэро в стан "сливочных" уже этой зимой, если руководству его клуба удастся подписать форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Напомним, Моуринью ударил Эдерсона после манчестерского дерби. | soccernews.ru

комментарии
Владимир

нормальный расклад, Санчес не хуже

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