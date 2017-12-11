Гвардиола готов отпустить своего ключевого игрока в "Реал"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов отпустить своего ключевого игрока в мадридский "Реал".

Как информирует испанская пресса, наставник "горожан" будет не против ухода ведущего бомбардира своей команды Серхио Агуэро в стан "сливочных" уже этой зимой, если руководству его клуба удастся подписать форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Напомним, Моуринью ударил Эдерсона после манчестерского дерби. | soccernews.ru