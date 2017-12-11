Гвардиола готов отпустить своего ключевого игрока в "Реал"
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов отпустить своего ключевого игрока в мадридский "Реал".
Как информирует испанская пресса, наставник "горожан" будет не против ухода ведущего бомбардира своей команды Серхио Агуэро в стан "сливочных" уже этой зимой, если руководству его клуба удастся подписать форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса.
Напомним, Моуринью ударил Эдерсона после манчестерского дерби. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|16
|46
|2
|Манчестер Юнайтед
|16
|35
|3
|Челси
|16
|32
|4
|Ливерпуль
|16
|30
|5
|Арсенал Лондон
|16
|29
|6
|Тоттенхэм
|16
|28
|7
|Бернли
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|16
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|16
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11