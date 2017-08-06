Гвардиола готов побороться за Бэйла

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хотел бы укрепить состав своей команды вингером мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом.

Как информирует испанская пресса, наставник "горожан" уже уведомил руководство своего клуба о том, что хотел бы видеть валлийца в своей команде. Поэтому, если королевский клуб будет готов расстаться с одним из ведущих своих игроков, "Сити" намерен побороться за звездного футболиста.

Напомним, Бернарду Силва прокомментировал возможный переход Мбаппе в "Манчестер Сити". | soccernews.ru