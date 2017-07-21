Гвардиола готов попрощаться с Коларовым

Защитник "Манчестер Сити" Александр Коларов покинет команду в ближайшее время.

В услугах 31-летнего защитника заинтересована "Рома". Как рассказал главный тренер англичан Хосеп Гвардиола, он готов отпустить футболиста.

"Мне не нравится работать с людьми, которые не хотят оставаться в команде. У него есть большой шанс отправиться в Рим. Коларов сказал, что хочет уйти. Я желаю ему всего наилучшего", - сказал он.

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