Гвардиола готов попрощаться с Коларовым

Теги манчестер ситиромаалександр коларов

Гвардиола готов попрощаться с КоларовымЗащитник "Манчестер Сити" Александр Коларов покинет команду в ближайшее время.

В услугах 31-летнего защитника заинтересована "Рома". Как рассказал главный тренер англичан Хосеп Гвардиола, он готов отпустить футболиста.

"Мне не нравится работать с людьми, которые не хотят оставаться в команде. У него есть большой шанс отправиться в Рим. Коларов сказал, что хочет уйти. Я желаю ему всего наилучшего", - сказал он. 

Читайте: "Рома" хочет подписать Коларова | http://soccernews.ru

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