Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов потратить 56 миллионов евро на нового защитника для своей команды.

Так, по сведениям The Sun, наставник "горожан" заинтересован в подписании бека "Лестера" Харри Магуайра. Своей игрой 24-летний футболист привлек внимание Гвардиолы во время очного матча их команд в 1/4 финала кубка лиги.

Напомним, Гвардиола прокомментировал выход "Манчестер Сити" в 1/16 финала кубка Англии. | soccernews.ru