Гвардиола готов потратить 56 миллионов евро на нового защитника

Теги манчестер ситихосеп гвардиолахарри магуайрлестер сити

Гвардиола готов потратить 56 миллионов евро на нового защитникаГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов потратить 56 миллионов евро на нового защитника для своей команды.

Так, по сведениям The Sun, наставник "горожан" заинтересован в подписании бека "Лестера" Харри Магуайра. Своей игрой 24-летний футболист привлек внимание Гвардиолы во время очного матча их команд в 1/4 финала кубка лиги.

Напомним, Гвардиола прокомментировал выход "Манчестер Сити" в 1/16 финала кубка Англии. | soccernews.ru

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