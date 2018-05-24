Гвардиола готов потратить на ведущего игрока "Реала" 80 миллионов евро

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Гвардиола готов потратить на ведущего игрока "Реала" 80 миллионов евроГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Иско, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "горожане" рассчитывают потратить на приобретение 26-летнего хавбека "сливочных" 80 миллионов евро. "Сити" надеется, что сам футболист будет заинтересован в переезде на "Этихад" ввиду его недовольства своим положением на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Иско забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Сити" близок к своему первому летнему подписанию стоимостью 70 миллионов евро. | soccernews.ru

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