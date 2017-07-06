Гвардиола готов продать пять футболистов, чтобы выручить средства на Санчеса
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов продать пять футболистов, чтобы выручить средства на приобретение форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса.
Как информирует испанская пресса, наставник "горожан" рассчитывает, что он сможет выручить порядка 100 миллионов евро с продажи голкипера Джо Харта, защитников Джейсона Денайера и Эльякима Мангаля, вингера Самира Насри и форварда Вильфрида Бони, которых он отказался брать с командой в турне по США.
Напомним, Гвардиола в очередной раз похвалил Месси. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24