Гвардиола готов продать пять футболистов, чтобы выручить средства на Санчеса

Теги арсенал лондонманчестер ситихосеп гвардиолаалексис санчес

Гвардиола готов продать пять футболистов, чтобы выручить средства на СанчесаГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов продать пять футболистов, чтобы выручить средства на приобретение форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Как информирует испанская пресса, наставник "горожан" рассчитывает, что он сможет выручить порядка 100 миллионов евро с продажи голкипера Джо Харта, защитников Джейсона Денайера и Эльякима Мангаля, вингера Самира Насри и форварда Вильфрида Бони, которых он отказался брать с командой в турне по США.

Напомним, Гвардиола в очередной раз похвалил Месси. | soccernews.ru

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