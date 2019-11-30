Гвардиола готов продлить контракт с "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

"Когда находишься где-то пять лет, всё зависит от результатов. Посмотрим, что произойдёт в этом сезоне и в следующем. Да, я открыт для продления контракта. Мне комфортно в команде. Я хочу видеть стремление моих игроков и всего клуба двигаться вперёд. Мы работаем над этим, и это самое главное", - цитирует испанца Goal.com.

Напомним, что Гвардиола возглавляет "горожан" с лета 2016 года и уже выиграл с командой 7 трофеев.

Действующий контракт между тренером и клубом рассчитан до завершения сезона 2020/21.

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