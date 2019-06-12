Гвардиола готов уйти из "Манчестер Сити", но при одном условии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует уйти из клуба в случае победы в Лиге Чемпионов.

Как сообщает Daily Star, испанский специалист хочет взять творческий отпуск, однако перед этим он намерен завоевать главный еврокубковый трофей.

Источник близкий к наставнику "горожан" утверждает, что Гвардиола нуждается в перерыве из-за эмоциональной усталости.

Напомним, что контракт между сторонами рассчитан до 2021 года.

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