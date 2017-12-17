Гвардиола готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Барселоны"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити.

Как информирует испанская пресса, за 24-летнего бека "сине-гранатовых" наставник "горожан" будет готов выложить 60 миллионов евро, которые равняются сумме отступных в контракте француза с его клубом. Однако каталонский гранд планирует продлить соглашение с Умтити, дабы исключить его возможный отъезд из Испании.

Напомним, Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Тоттенхэмом". | soccernews.ru