Гвардиола: "Говорят, что все, что у нас есть - это деньги, но мы - не самый богатый клуб"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о тратах своего клуба на новые приобретения.

"Говорят, что все, что у нас есть - это деньги, но мы - не самый богатый клуб в мире. У нас также есть страсть и отличная клубная инфраструктура, которая соответствует лучшим клубам мира. Клубы постоянно работают над укреплением своих составов", - цитирует наставника "горожан" Marca.

Напомним, Гвардиола прокомментировал победу над "Вест Бромвичем". | soccernews.ru