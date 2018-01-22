Гвардиола хочет, чтобы "Манчестер Сити" подписал Фреда этой зимой

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Гвардиола хочет, чтобы "Манчестер Сити" подписал Фреда этой зимой

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет видеть хавбека "Шахтера" Фреда у себя в команде уже этой зимой.

Как сообщают английские СМИ, Гвардиола заявил руководству, что ему нужен еще один опорный хавбек, который в случае чего сможет подменить Фабиана Делфа и Фернандиньо.

Напомним, что ориентировочная стоимость сделки составляет 50 миллионов евро.

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