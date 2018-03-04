Гвардиола хочет, чтобы "Манчестер Сити" подписал Иньесту

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Гвардиола хочет, чтобы "Манчестер Сити" подписал Иньесту

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает Mirror, в трансфере 33-летнего футболиста лично заинтересован наставник "Сити" Хосеп Гвардиола.

Напомним, что в прошлом году Иньеста подписал с "Барселоной" пожизненное соглашение.

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